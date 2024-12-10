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媒體報導，民進黨有意與台北市議員苗博雅合作，在2026台北市長選戰中，迎戰台北市長蔣萬安。對此，苗博雅今（10）日雖然未正面回應，卻也提到，從明天開始，各種莫名其妙的攻擊會更多，「政治這條路，你的對面一定有很多對手，想盡辦法把你弄出局，但我在場上不是為了自己的帳面成績，是為了大家的期待，為了我們要一起贏」。苗博雅凌晨在社群平台發晚，今天發生很多奇妙的事，是退休之後可以寫在回憶錄的等級，她想跟大家分享，但要顧全很多人，「我知道很多事情都比我幫自己說話更重要」。苗博雅直言，人生的劇本沒辦法偷看，只能不斷往前，寫下屬於她理想的篇章，從明天開始，各種莫名其妙的攻擊會更多，她想跟所有無謂的紛爭保持距離，不想在大團體爭奪任何事，但她也知道紛擾總是會跟著做事的人。苗博雅提到，她很喜歡統一獅隊的台灣隊長所說「我只告訴我的隊友，我們不用把目標放得多遠，我們只要每一步、每一天，把每一步走好，確實的走好，我們慢慢的走，我們會走到盡頭。這次有這麼好的結果，我真的覺得不可思議，但我們創造了歷史，我們創造了奇蹟」。「我們就是一路上所有人都不看好，一路這樣走過來！」苗博雅說，「政治這條路，你的對面一定有很多對手，想盡辦法把你弄出局，但她在場上不是為了自己的帳面成績，是為了大家的期待，「為了我們要一起贏」。「如果我們是隊友，我很期待，大家一起，每一步、每一天，把每一步走好，確實的走好！」苗博雅強調，在政治這條路，「我會讓你們知道沒有跟錯人」。