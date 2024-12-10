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台北市內湖區一對母女，因誤信假冒理財Youtuber「柴鼠兄弟」的詐騙集團被騙走1200萬元積蓄，本月4日至港前派出所報案時，製作筆錄期間，劉姓員警竟脫口「這個新聞報那麼久了，你們還會被騙喔」「妳怎麼還沒死，怎麼還活著」等言語嘲諷，導致該對母女於8日在住處輕生，且遺書中也提起報案過程，指控「警察叫我去死」。事後內湖分局調查，劉姓員警確有言詞不當情事，被記一大過、調職處分，港乾所所長也被記過，分局長自請處分，連北市警察局長李西河都說重話，該名員警不適合當警察，列為加強管制考核、優先汰除對象。而31歲的劉姓員警，特考班畢業後，2016年到內湖警分局報到，任職7年，表現平平，大多負責民眾報案及擔服日常勤務，據同事透露，劉姓員警個性直接、講話較口無遮攔，2023年就曾被民眾投訴「服務態度不佳」。根據了解，遭受詐騙的甯姓婦人和曾姓女兒，日前至警局報案製作筆錄時，劉姓員警就脫口而出「這個新聞報那麼久了，你們還會被騙喔」，做完筆錄後，因尚有部分案情須請報案人協助補充說明釐清，6日上午致電約時間製作第2次筆錄時，又諷刺被害人被騙的錢不可能拿回來，還說「妳怎麼還沒死，怎麼還活著」、「妳怎麼不去死一死？」，讓甯姓婦人感到心灰意冷，和女兒走上絕路，同時也在遺書中寫下，報案時遭員警訕笑、嘲笑的過程。內湖分局也在第一時間，坦承調查結果，劉姓員警確實在致電通知報案人，約定時間製作第2次筆錄時，「通話過程言詞不當缺乏同理心」的情形，祭出大過以及調職，連同派出所所長也連坐處分，另針對劉姓員警言詞，是否涉及刑事責任部分，將主動函請臺灣士林地方檢察署續處，而檢方不排除朝刑法275條教唆自殺方向偵辦。