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▲陳其邁澄清立委摔帽離席是謠言，C 位就是把人民放在最重要的位置。（圖／高市府提供）。

民進黨高雄市長初選期程腳步越來越近，日前在茂林區布魯布沙吊橋啟用典禮中，傳出有民進黨立委不滿未安排在靠近高雄市長陳其邁的中央位置、憤而摔帽離席？陳其邁今(10)日特別利用市政會議聯訪時澄清強調，立委們風度都很好，互相謙讓比較多，像很多活動都會彼此尊重，典禮上沒有什麼C位，他認為C位就是把人民放在最重要的位置。民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑，以及國民黨柯志恩等5名有意爭取下屆市長大位等人，近1年來只要是高雄有活動他們幾乎都參加。未料12月8日布魯布沙吊橋剪綵儀式，有藍委盧縣一爆料，因賴瑞隆卡在陳其邁身旁的C位，導致旗美選區立委邱議瑩被未被安排到中央的位置，為此邱議瑩提早離席。對此，立委伍麗華還原過程說，區公所表示活動前有接獲出席的名單，在兩個場地的座位上貼上名牌，剪綵位置也貼名牌。由於事前未掌握到邱議瑩出席，所以當下未能安排適當位置。至於坐搬運車過吊橋的橋段，因為試了好幾台發動都不順利，所以已經戴好安全帽的邱議瑩，只好把帽子拿下來，說要趕行程而離開。賴瑞隆昨晚近12點發文說，立委伍麗華透過臉書還原事實真相，座位上貼名牌，剪綵位置也貼名牌，沒有所謂搶C位，也沒有把安全帽怒摔地上，賴瑞隆也請有心民代及媒體請更正澄清。陳其邁表示，選舉還有2年多時間，民眾比較關心的是政見及對高雄未來發展的願景，尤其一些重大的事件，民眾會比較期待，潛在候選人他們有什麼看法。當然更重要的是，過去從政表現，以及現在幾位參選人在國會對各法案的表決態度，如預算審查、財劃法對高雄未來的發展，這是民眾比較關心的。陳其邁也強調，沒有C位問題，C位就是把人民放在最重要的位置，他同時提及民進黨立委彼此謙讓比較多，在很多活動上都會彼此尊重，高雄市政府歡迎所有議員、立委關心地方建設。