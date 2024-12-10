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▲小倉智昭罹患膀胱癌切除所有膀胱，隨後病情惡化，又被診斷出腎臟癌，因此不僅切除所有膀胱，也接受切除左邊腎臟的手術，多重病痛在身十分難受。（圖／翻攝自Vision News YouTube）

▲小倉智昭最後在2021年卸下主播工作，今年12月初醫院宣判無法治療，返家在妻子陪伴下度過人生的最後一程，消息引發各界不捨。（圖／翻攝自Vision News YouTube）

日本資深主播、主持人小倉智昭今（10）日驚傳逝世，病發時被送往千葉縣柏市的當地醫院，不幸仍宣告不治過身，享壽77歲，噩耗震驚各界，回顧小倉智昭生前在2016年被診斷出膀胱癌，隨後癌細胞擴散至肺部，不料又罹患腎臟癌，儘管如此過程他依舊沒有放棄新聞主播的工作，直到2021年才離開播報台，敬業精神令人既欽佩又心疼。小倉智昭由記者出身，憑藉清晰思緒及流利口條，很快地在1982年擁有新聞主持的工作，1999年接手主持晨間新聞節目《とくダネ！》（特別情報），專業及穩健的播報風格擁有大批忠實觀眾支持，怎料上天作弄人，小倉智昭在69歲那年罹患膀胱癌，兩年後病情惡化導致膀胱大出血、癌細胞轉移至肺部，隨後接連被診斷出腎臟癌，因此不僅切除所有膀胱，也接受切除左邊腎臟的手術，多重病痛在身十分難受。儘管如此，小倉智昭這些年間從未放棄過新聞播報工作，還時常向觀眾分享自己近況與日常生活，抱持著相當樂觀的態度面對病情，最後他在2021年完全卸下主播工作，好生安養且積極接受治療，日日還不忘關注時事議題，可見其對新聞有多熱愛，最終，小倉智昭今年12月初遭醫院宣判無法治療，返家後，也在妻子陪伴下度過人生的最後一程，消息曝光後，引發同業人士及觀眾不捨。