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《鏡週刊》今（10）日披露，民眾黨主席柯文哲在藍白合君悅破局後，曾聯繫藍營人士，希望尋求與台中市長盧秀燕合作促成「柯盧配」，並曾傳訊息抱怨國民黨總統候選人侯友宜「很詐」。民眾黨秘書長周榆修今強調「沒有這回事」，但當記者追問是指柯盧配還是侯友宜很詐時，黨團總召黃國昌則跳出來打斷記者會說：「有除了鏡週刊以外的問題嗎？有除了鏡週刊以外的問題嗎？」「如果所謂重要問題是回答這種垃圾週刊那我沒時間回答。」民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，《鏡週刊》今爆料柯文哲在總統大選藍白合破局後，一度找上當時參選立委的盧秀燕子弟兵羅廷瑋跟前立委蔡正元擔任中間人，希望談成「柯盧配」。而柯文哲更在溝通過程中，提到侯友宜「這個傢伙很詐，還在搞棄保的把戲」。民眾黨秘書長周榆修今在記者會中回應時事，則強調「沒有這回事」，請放消息的人自己出來講清楚。而當記者追問，所謂「沒有這回事」指的是柯盧配、還是罵侯友宜的部分時，黃國昌則打斷雙方問答說：「有除了鏡週刊以外的問題嗎？我真的沒有時間一直站在這邊……如果所謂重要問題是回答這種垃圾週刊的問題，那我沒時間回答。」黃國昌並強調自己沒有對記者不敬的意思，但真的還有其他重要行程要趕。針對週刊另外提及，柯文哲9月在庭訊時曾指定黃國昌當接班人，但後續庭訊則都不再談及此事，黃國昌接班恐生變等報導。周榆修則大酸重複劇情不斷在演，「黨有黨的規矩，還沒有發生的事情，連明天早上早餐吃什麼都不知道了，想這個沒有必要。」