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馬英九基金會日前邀請卓球奧運金牌馬龍在內的陸生團訪台，但訪團另一成員女大生宋思瑤稱祝賀「中國台北」棒球隊獲世界冠軍，引發爭議，台大學生還發起連署，要罷免負責接待的社科院學生會會長郭又睿。郭又睿在臉書發出聲明公開道歉，承諾將誠心檢討溝通程序。郭又睿說，當天活動流程，是與社科院辦公室共同協調，院辦負責典禮及校園巡禮行程的規劃、與馬英九基金會接洽、以及招募部分交流同學；院學會則負責招募多數交流同學及雙方學生交流事宜。他本人在活動規劃期間也密集與院辦溝通，並提出相關疑慮，以求雙方資訊透明。郭又睿說，當天典禮，校長陳文章、社科院院長張佑宗亦出席，代表院方及校方的積極參與。院學會當然期待與訪團進行更細緻的對話、交流，「本人也確實有向訪團學生導覽校內美景、知名地標，然而，對於院辦安排的整體行程，中間經歷無法進行深入交流對話的插曲，我深表遺憾。」郭又睿說，交流活動紀錄貼文，院學會陳述交流活動與精神，然而，面對如此重大及敏感的活動，在公開發文的措辭上必須更加謹慎，若造成各界誤會及紛擾，一定虛心檢討，並承諾，未來院學會在公開發文的流程與語言表達上，一定會更加慎重。