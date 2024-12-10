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▲高雄市警局局長林炎田提醒，保持安全間隔距離保護自己、也保護其他用路人行車安全。（圖／高市警交大提供）

▲大型車事故碰撞多發生於右前車角或右側車身，除已裝設第1型行車視野輔助系統者，也建議增加第2型右側主動警示系統，讓保護機制更完整。（圖／高市警交大提供）

「世界上最遙遠的距離，就是我在你身邊，你卻看不到我！」被暗戀對象忽視的黯然心傷，為防制大型車交通事故，高雄市警局交通警察大隊特別委請專業團隊，以風趣手法拍攝宣導短片，希望藉此提醒大型車司機及市民朋友應特別注意大型車視野盲區，以維護用路安全。高雄市警局局長林炎田提醒，保持安全距離保護自己、也保護其他用路人行車安全。隨著時間可能慢慢淡去，但因大型車視野盲區所造成的事故往往無法挽回，分析高雄市近年大型車肇事原因，以「未依規定讓車」、「未保持行車安全間隔」、「轉彎未依規定」、「未注意車前狀況」及「變換車道或方向不當」等 5 大肇因為主，高雄市警局持續結合高雄(市)區兩區監理所執行監警聯合稽查，針對轉彎未依規定、變換車道不當、違規超載等行為加強取締，統計今年1-11月份已規劃攔查班次計25,490次，較去年同期增加8,772次。同時也加強稽查大型車有無依規定裝設行車視野輔助系統並保持正常運作，統計113年迄今已舉發522件。警方表示，行車視野輔助系統可協助駕駛者及早反應，進而避免衍生嚴重事故，此外，由於大型車事故碰撞主要多發生於右前車角或右側車身，除已裝設第1型行車視野輔助系統者，也建議增加第2型右側主動警示系統，讓保護機制更完整。林炎田呼籲，大型車因為車身高，造成車頭、車側、正後方都存在駕駛看不見的視野死角，民眾行車時應保持安全間隔、距離，千萬不要與其併行，同時也特別提醒大型車駕駛，您的視線盲點可能是別人的生命終點，轉彎時請務必觀看行車視野輔助系統的螢幕及照後鏡，保護自己、也保護其他用路人行車安全。