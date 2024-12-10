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民眾黨主席柯文哲涉入京華城及政治獻金案遭羈押，週刊今天再爆，去年11月侯柯配破局隔天，柯與吳欣盈完成正副總統參選人登記後，隨即透過管道與台中市長盧秀燕陣營聯繫，企圖在侯柯或柯侯合之外，創造新的柯盧合。對此，國民黨文傳會主委、立委李彥秀今（10）日強調「沒有聽過這樣的事情」，更感嘆，很多人在藍白合過程中有穿梭、努力，很多不同故事傳出來，但都已經過去了。今天有週刊報導，白營內部人士爆料，去年12月23日柯與侯友宜在君悅飯店上演分手擂台，宣告藍白合破局後，當時參選立委的盧秀燕子弟兵羅廷瑋，即擔任柯盧的中間人，隔天立即轉傳柯的訊息給柯盧的好友、前立委蔡正元，企圖在侯柯或柯侯合之外，創造新的柯盧合。柯文哲還在訊息中，怒嗆時任國民黨總統候選人侯友宜「這個傢伙很詐，還在搞棄保的把戲，什麼時候我們溝通過，我的回應是，國民黨老搞這種把戲，這根本違反我正直誠信的原則，我不會跟這種人合作的」。對於週刊爆料內容，蔡正元表示，與柯文哲確有這些對話，但他是直接用手機及LINE聯絡，藍白破局後柯也有到他家當面談，並不是透過羅廷瑋。對此，李彥秀受訪指出，她沒有聽過這樣事情，很多人在藍白合過程中有穿梭、努力，很多不同故事傳出來，但都已經過去了，應該往前看。李彥秀認為，重點是看向未來在立法院有更多合作，才有機會在2026創造更好的合作模式，在野黨合作在立法院是勢在必行，藍白應該合作共同牽制傲慢的民進黨。