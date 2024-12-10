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台中市某國小3月發生師生衝突，老師隔日打電話到學校、警察把學生載到派出所做筆錄的事件，教育局長蔣偉民上周承諾1星期完成調查。蔣偉民今天透露，校長已經自請處分，概括承受一切行政責任，後天將討論校長的懲處案。對此校長在電話中表示，這事情後來變得很複雜，她不方便評論，「只希望大家都好好的」。台中市某國小「警察進校園抓走小六生案」，因市長盧秀燕失言風波鬧得沸沸揚揚。上週一市議員李中質詢時，蔣偉民承諾1星期後完成調查。今（10）日他受訪時表示，校方允許警方帶走小朋友確有行政疏失，校長已經自行處分，教育局預計12日召開校長考核小組會議，討論懲處內容。據了解，事發時校長並不在場，被問及懲處對象是否涉及在場的學校主任及報警的組長等人，蔣偉民表示，基本上校長將概括承受學校所有行政疏失，目前先針對校長的行政處分進行討論。黃姓女校長4年前從他校調到該校任職，正在讀教育博士班的她，不僅在教育界風評好，更是國教輔導團、春暉輔導團的幹部，平日積極經營親師關係，該事件曝光後，警方立即處分兩名執勤員警，成功止血，但校方調查結果，認為老師請警察入校園是行使自己權利，家長不滿向議員陳情，事情才爆發。上週一校長被要求到市議會列席，才說幾句話就被市長盧秀燕打斷，只剩一聲嘆息。