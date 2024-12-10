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台灣旅美好手鄭宗哲今天在社群媒體上宣布結婚喜訊，好友中華隊捕手林家正到場見證，鄭宗哲也開玩笑向林家正的大批粉絲喊話，「別擔心家政婦還是空的！」中華隊此次世界棒球12強奪得隊史首冠，締造歷史，主戰捕手林家正實力、外表兼備讓他整個爆紅，其粉絲紛紛自封「家政婦」，先前鄭宗哲還PO出林家正正簽字在結婚證書的照片，引起粉絲瘋狂猜測，但馬上就有過來人分享，林家正只是簽在見證人的位置，不是他本人結婚。先前求婚成功的鄭宗哲今天發文宣告完成結婚登記，「12月9號特別的日子，應該是自己讓這一天變得特別。Winter 跟Irene沒什麼關係，但一樣的是我愛你！ 謝謝大家的到來！」並標記「別擔心家政婦還是空的。」讓粉絲笑回最後的附註真貼心。林家正也在底下回應3個鼓掌符號表示恭喜，許多台灣球員同樣獻上祝福，包含陳傑憲、戴培峰、江坤宇、郭俊麟、江國豪等人，看得出鄭宗哲人緣相當好。