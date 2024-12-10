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網紅「八炯」拍片指中共收買台灣網紅進行統戰，與「館長」陳之漢隔空開戰。民眾黨立院黨團總召黃國昌今（10）日被媒體問到怎麼看待此事時強調，館長的意見不需要透過他的嘴巴詮釋，他比較關心為何勞動部要幾千萬、幾千萬在養媒體。八炯日前上節目時，稱自己從來沒說鍾明軒收錢，並且狂酸館長要「多讀書」；館長也在自家直播中回嗆「我就沒念書，我敢得罪政府你敢嗎？」對於網紅統戰爭議及館長、八炯大戰，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天回應：「館長是一個非常有主見的人，我想館長他的意見不需要透過我的嘴巴再做任何修飾或詮釋，我對網紅的世界也不是那麼了解。」黃國昌強調，他真正關心的是勞動部為何幾千萬、幾千萬的花在養媒體，這才是台灣民眾黨現在關心的大事。黃國昌昨在立院質詢時揭露，勞動部曾花就業安定基金的1000多萬元包給民視製作、推廣一支8分鐘影片，廣告費也下了不少，結果卻只有13萬次觀看、19則留言。令人懷疑有部分的錢掉進他人的口袋裡，或有浮報廣告費。