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立法院今（10）日召開全院委員會，對司法院院長被提名人張文貞、司法院副院長被提名人姚立明進行詢答。其中，國民黨立委陳玉珍質詢時，先是拿出一尊面目猙獰的印尼神像，介紹該尊神像寓意是若主持正義就成為人民心中的神，不主持正義就變成鬼被燒掉。之後更質疑張文貞被提名條件資格，卻遭張文貞以2010、2015、2019、2022年在牛津大學國際憲法比較期刊裡都有得獎著作，更強調「過去大法官跟院長並沒有國際上權威著作」，讓陳玉珍趕緊換題目詢問。立法院今天召開全院委員會，對司法院正副院長、大法官被提名人行使同意權進行詢答，今為正副院長被提名人張文貞、姚立明到場備詢。質詢開始前，陳玉珍受訪時就拿出一尊手拿天平的印尼神像，他介紹，這是一件來自印尼的藝術品，價值3百萬印尼盾（約新台幣6132元），高度超過一米多。質詢中更曝光背後寓意，陳玉珍說，這尊神像面目猙獰，若主持正義就成為人民心中的神，不主持正義就變成鬼被燒掉、送到陰間，特別期許未來的準司法院院長，公平正義應該要長存你心，如果今天有一位女性司法院長，身為女性與有榮焉，但也是要有一定成就跟專業。陳玉珍之後追問張文貞，被提名條件資格是什麼？自己孤陋寡聞，這之前沒有聽聞過張文貞，「我在唸書時，你是大我四屆的台大學姊，我念法研所，自己至少買過翁岳生的行政法、許宗力還是我大學教授，他的著作等身，被提名為院長當之無愧」，請問張文貞有什麼權威著作可以當司法院長？提供的著作有哪一本是自己寫的嗎？因為中文、外文著作看起來都是跟人合編。張文貞則說，自己在2010、2015、2019、2022年在牛津大學國際憲法比較期刊裡都有得獎著作，自己長期耕耘國際憲法的相關國際出版，「委員可能在國內專書中，比較沒有機會看到我」。陳玉珍則質疑，自己也有看國外的，但這叫著作等身嗎？這樣叫權威著作？國內有這麼多法律學者，要擔任司法院長，翁岳生、許宗力都是鼎鼎大名，張文貞非常優秀，但何德何能擔任司法院長？司法院長要就是學術界著作等身、實務界中頗負盛名、法院系統中相當有經驗法官，哪一點可以說服自己？張文貞回應，2015年著作一本牛津大學法學出版社出版、2014年一本由英國出版社出版的亞洲憲政主義專書，是全球第一本亞洲憲法專書、共四位學者編著一千多頁，自己是掛名第一位作者，自己目前也是國際憲法學會的全球學者，「過去大法官跟院長並沒有國際上權威著作」。陳玉珍則回說，尊重你的發言，隨即改詢問下一題。