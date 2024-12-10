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▲2024耶Yeah!聖誕市集進入第五屆每年都滿滿人潮今年更加碼有120個攤位讓民眾逛好逛滿。(圖／前金區公所提供)

聖誕前夕由前金區公所與文西里辦公處及和散那教會共同主辦聖誕點燈市集，於12月13日、14日連續兩天下午在文西里運動公園溫暖揭幕，這次不僅在運動公園廣場設置創意飛耀聖誕樹裝置燈光藝術點綴，並在文武三街進行封街，將有30台胖卡餐車及120個攤位文創和美食市集，該活動邁入第五屆造成網路熱評，壹起飛集團更在這次寒冬送暖贊助，在冬日裡分享溫暖又喜悅的聖誕佳節氣氛。聖誕點燈市集13日傍晚5點30分將舉辦創意飛耀聖誕樹點燈儀式，將由主辦方區長許淑媛代表市長陳其邁及民政局長閻青智，與前金區里長聯誼會主席顏炳豪、副主席即文西里長賴勇村以及和散那教會牧師黃以倫，立法委員黃捷團隊，高雄市議員黃文益、郭建盟、湯詠瑜、許采蓁團隊，加上攜手合作寒冬送暖贊助活動的壹起飛集團均將出席該活動，共同點亮裝置燈光藝術聖誕樹，讓今年的前金區夜晚裡飄起濃濃的聖誕氣氛溫暖人心。前金區區長許淑媛表示，這次溫馨的聖誕節市集進入第五屆，迎來民眾熱情的回應，除了壹起飛集團贊助園遊劵給清寒家庭外，漢神百貨耶誕禮兌換券及大立百貨100張電影票和300張空中樂園大型器具免費乘坐券，現場還設置許願牆，預計讓今年前金區的聖誕節變的更溫馨喜悅，以往現場滿滿的人潮，同時體現出市民朋友對前金區的厚愛，這次的30台胖卡餐車及120個攤位文創和美食市集更可以讓大家逛好逛滿。點燈期間現場教會獻詩、報佳音。兩日活動更安排牧師團隊及新興高中吉他社帶來的吉他彈唱輪番表演，並邀請快樂鳥故事劇場用戲劇表演融入故事中，增添親子互動與歡樂趣味。前金區公所打造今年聖誕佳節的活動地圖，包含前金教會點燈報佳音，大立百貨及漢神百貨的耶誕節活動檔期，以及壹起飛集團總部前設置魔法聖誕樹和禮品聖誕襪，串聯前金區內每個重要聖誕活動，與高雄市民分享前金區好逛、好玩、好去處。