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網紅八炯、饒舌歌手陳柏源近日推出紀錄片揭露中國統戰內幕引發外界討論，對於網紅鍾明軒不滿被提到、駁斥影片一事，八炯今（10）日接受媒體專訪時強調，鍾明軒不是他想揭露的點，重點是統戰的中間人，「你不是重點，你太小咖了！」且兩人也沒說鍾拿了中共的錢。八炯、陳柏源所拍的影片引發各界討論，2人上午接受媒體人周玉蔻專訪。對於鍾明軒在影片被提起，發文怒斥此事，陳柏源表示，他對鍾不熟，八炯補充，因為陳8年都在中國，對台灣網紅比較不熟。在鍾明軒反應上，八炯直言，鍾不是他想揭露的重點，他想揭露的是統戰中間人，「你不是重點，你太小咖了！前面的台灣人來就給資源，這才是重點」。至於網紅館長等人對此也有激烈反應，八炯直呼「到底急什麼？」他找到的證據裡沒有館長，「這樣是不是我漏查什麼？我是假設，每個城市統戰管理不同，說不定不在這裡」。周玉蔻詢問，是否有民進黨人士才其中？八炯秒回說，沒有；周又問，都是國民黨？八炯回說，「我沒有說喔！」至於是否有民眾黨？八炯僅稱，反正沒有民進黨。八炯預告，下集紀錄片將提到，中國領導人習近平肯定不知道，他底下的「福建幫」，把錢往台灣搬、吃香喝辣、也在貪，相信影片出來，「你會很震怒、把這些人拔官！這不是小錢、能以億來計」。至何如何看待鍾明軒態度的變化？陳柏源回應，若一開始不懂政治，會被中國文化吸引、誤導，中國又會將中共與中華文化綑綁。八炯認為，鍾明軒第一次去中國時，因為沒有政治敏感度，引來網友批評，接著鍾拍第二支影片又被罵，讓他繼續往中國靠，「或許他心裡認為一邊一國，但被罵很不爽，就繼續拍影片，你們越不爽越是他想看到的，我想這是他的心態」，且兩人也沒說鍾拿了中共的錢。