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知名YouTuber鍾明軒遭指控被中共收買，成統戰工具，幫中國政權宣傳，但鍾明軒否認。鍾明軒近來爭議頗多，10月才被網友指控，擅闖新竹高工校園跑操場，結果害警衛丟了工作。事實上，鍾明軒今年才24歲，他12年前在網路上唱歌手李佳薇的《煎熬》爆紅，被稱為煎熬弟，之後走過母親驟逝、網友霸凌，如今Youtube頻道有高達125萬人訂閱。鍾明軒在2012年6月25日上傳他清唱李佳薇歌曲《煎熬》的影片，飆高音的內容引發網友討論，也獲媒體報導，不少人稱讚他有對自己很有自信，但免不了也有網友酸言酸語。但他不畏網友攻擊，還發文說，「我是網路出生的，因為大家的支持，才讓我變紅」。不過不久後，他的母親卻輕生，警方說，鍾家父母對鍾明軒的發展持不同意見，常為此吵架，有可能因而釀成悲劇。不過鍾明軒仍堅持往演藝圈發展，努力拍片上傳、甚至還出書推銷自己。2019年4月，鍾明軒透過募資平台Dream Player的專案計畫，出版《我決定我是誰》，排名《誠品書店》「2019年度十大暢銷書」第10名。2020年5月，鍾明軒YT頻道突破1百萬訂閱，2021年1月，鍾明軒推出第一張個人專輯《LADIES & GENTLEMEN》，由知名音樂人陳珊妮擔任專輯總製作人。鍾明軒展現在網路上展現驚人的號召力，2020年總統大選前夕，當時競選連任的總統蔡英文還與鍾明軒合體拍片，談論台灣與香港現況，和民主價值與如何保護台灣。不過鍾明軒也常因口直心快引發爭議。2020年11月，他透露電影代理商木棉花曾邀請他為《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》的反派角色「魘夢」配音，但又稱木棉花認為他有政治立場而取消，他怒罵木棉花是失敗的人類，祝福「早日倒閉」，不久後道歉。至於這次事件，起因是反共網紅八炯爆料，鍾明軒與中共黨媒《海峽導報》往來，疑似拿錢幫忙拍片，但鍾明軒否認有拿錢。資深媒體人黃揚明說，要指控鍾明軒有拿錢，就拿出證據。知名電商486先生說，「若真被中共收買來傷害台灣，這種人真的該死！」他說鍾明軒有拿錢，但沒有證據。鍾明軒的書《我決定我是誰》介紹，「打開本書，你將看到他一路走來的成長軌跡，目睹負能量爆表的真實世界。雖然還是有人用羞辱與惡意的詞語形容他，但他不活在別人嘴裡，而是用自己的話向世界高聲呼籲！另外，鍾明軒也站在年輕族群的角度發聲，講出青少年的真心話，並透過自身故事，告訴有類似經歷的讀者：『我都可以開始愛自己，你們一定也可以！』」鍾明軒因為一路做自己，終於成為百萬網紅，但既然「做自己」是他一路以來打造的人設，藉此吸引網友支持，若真的收了錢，還因此說台灣的壞話，不只傷了粉絲們的心，更可能傷害台灣國家安全。