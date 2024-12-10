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反共網紅「八炯」日前上傳「中國統戰紀錄片」，透過中國統戰樣板網紅陳柏源臥底，揭露對岸統戰台灣網紅秘辛，也讓過去曾赴中國拍片網紅紛紛跳出來自清。對此新黨台北市議員侯漢廷痛批，民進黨標準就是不能夠分享在大陸的一切給台灣人知道，如果是被請客，就是統戰，如果全部自費，叫被白嫖，台灣網紅在大陸自由拍攝、上傳，沒有被大陸官方民間禁止，反而要遭綠色恐怖威嚇，「好個民主自由」。對於中國統戰台灣網紅引發熱議，讓台灣網紅紛紛跳出自清，侯漢廷表示，分享在大陸的吃喝玩樂，如果是被請客，就是統戰。如果全部自費，叫被白嫖。簡言之，民進黨標準，不能夠分享在大陸的一切給台灣人知道。侯漢廷也提及民進黨立委王義川所言，稱「在大陸講一句自己是台灣人就會被抓走」，而鍾明軒數月前的影片正好打臉他，遇到臨檢說自己是台灣人，不僅沒有被抓，而是正常通行。台灣網紅在大陸自由拍攝、上傳，沒有被大陸官方民間禁止，反而要遭到台灣綠色恐怖威嚇；台灣人在大陸可以自由旅遊經商，但胡歌來台不能吃消夜，陸生來台要被包圍霸凌叫囂、被立委及陸委會以法律處分恐赫，「好個民主自由」。侯漢廷分析，綠營一切反民主反人權作為，有三種心態。首先是，在大陸蹭紅經商失敗，就返台反共賺綠色愛台財，這並不罕見，但無恥的是造謠無中生有；其次，民進黨不願讓台灣人知道真實大陸生活資訊，要蒙蔽欺騙台灣人，讓台灣人都以為大陸吃不起茶葉蛋、高鐵沒靠背，好放任民進黨胡扯，否則何必連單純分享美食的網紅都出征？第三是嫉妒心態，吃不到葡萄說葡萄酸，得不到就毀掉。無法到大陸吃喝玩樂，就抹黑詆毀。事實上，自己所知的「被綠營點名」的在陸台灣網紅，還買了房子，生活不錯。最後侯漢廷表示，內在的卑鄙無法言說，就拿抗中保台大旗遮掩。然從小人行徑可知，毫無正義理念，全是齷齪醜態。以謊言騙流量，也是把聽眾當成「有利用價值的笨蛋」而已。