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馬來西亞一名清潔工人在新山購物商場的洗手間內，發現一名滿身血跡且仍連著胎盤的男嬰。目前馬來西亞當局已逮捕一名19歲女子，將依棄嬰罪依法送辦。根據《中國報》報導，此事件發生在5日下午約4點51分，新山一家購物商場的洗手間內，一名清潔工人打掃時，驚見血跡斑斑的新生兒，他嚇得立刻報警。馬來西亞當局表示，警方於下午5點54分接獲報案後迅速展開調查，並在當晚8點40分於新山淡杯區扣留一名19歲的馬來西亞籍女子，警方正追查另一名當地男子協助調查。據悉，男嬰情況穩定，已送往新山中央醫院接受進一步檢查和治療。目前案件已根據馬來西亞刑事法典第317條文（隱藏分娩並遺棄嬰兒）展開調查。若罪名成立，涉案者可被判處最高七年監禁、罰款或兩者兼施。