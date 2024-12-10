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一向上班不提政治的台中市長盧秀燕，今天備詢時二度回應有關總統賴清德的話題，指民進黨的社群「全世界唯一支持尹錫悅的、唯一支持戒嚴」，導致人民心中有陰影，懷疑賴政府在引戰、準備戒嚴、讓學生上戰場，還喊話賴清德，建議以國家領導人的身分出來澄清。六都市長仇恨值最低的台中市長盧秀燕，上周一因「老師不適任」的失言風波遭網友炎上，連續一星期佔據國內政治新聞榜上前10名，聲望大翻車。今天又有周刊報導，藍白合破局的隔天，柯文哲即與盧秀燕「搭上線」，想創造新的柯盧合。盧秀燕今（10）早列席台中市議會總質詢前，未回答媒體有關柯文哲的提問。然而一向「上班不談政治」的盧秀燕，卻罕見連續回應兩位市議員有關總統賴清德的議題。先是國民黨黃佳恬質詢青年服勤同意書、北市後備旅政大校園內行軍，以及民進黨官方臉書支持韓國尹錫悅戒嚴一事。盧秀燕說，這三件事讓全民心裡蒙上陰影，尤其民進黨的臉書，「一個政黨做這樣的言論，是全世界唯一支持尹錫悅的、唯一支持戒嚴的。」盧秀燕說，人民心中現在疑慮很深，對於政府是否在引戰、準備戒嚴、讓學生上戰場、賴清德是否支持尹錫悅這3件事，「我覺得非同小可，那我建議賴總統，應該要站在國家領導人的身份出來澄清、出來消除人民心中的疑慮」。黃佳恬認同盧秀燕說法，指「我們的三軍統帥若是有guts的人，就應該站出來，把話講清楚、說明白」，尤其台韓關係變得緊張，彼此都不到對方國家觀光、所有韓國的啦啦隊都回去了，那怎麼辦？接下來質詢的無黨籍林昊佑，指剛完成第一次國外參訪的賴清德，看不出有什麼實質成就，盧秀燕的金履歷完勝賴清德，希望賴清德可以多向盧秀燕學習，並建議盧秀燕分享出訪的經驗與果實，並給賴清德實質建議。盧秀燕謙稱「不敢啦！」表示賴清德當過台南市長、行政院長，國家領導人、外交經歷非常豐富，加上身為國家領導人有各部會協助，「這方面是沒有問題的」。總統出訪非常辛苦，能夠代表國家出去多交朋友、宣揚臺灣，她覺得應該鼓勵。