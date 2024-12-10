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根據《路透社》、《CNN》等外媒報導，我國國安高層官員指出中國在台灣海峽及其周邊水域的軍事活動顯著增加，中國海軍及海警部署將近90艘艦艇，其中2/3是海軍軍艦，這一規模超過了中國今年兩次針對台灣的大規模軍演。外媒週二（10）指出，不願透露姓名的台灣國安高層人士透露，中國即將針對賴清德總統的太平洋出訪，發起新一輪的軍演，這次中國海軍和海警部署的規模，更勝於今年前兩次在台灣附近舉行的「聯合利劍A」和「聯合劍B」軍演。消息指出，近90艘中國海軍和海警船隻正在部署於台灣海峽、日本南部島嶼附近，以及東海和南海一帶，這些船隻包括來自中國人民解放軍的艦艇，其中有2/3是海軍軍艦，並在浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，將在這個區域首次進行大片海域軍演。外媒也指出，面對中國的軍事部署，台灣軍方已提升戒備，並啟動戰備操演，以應對解放軍的活動。國防部強調將保持高度警戒，密切監控解放軍的動向，並表示任何單方面的挑釁行為都可能破壞印太地區的和平與穩定。