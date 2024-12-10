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共軍9至11日於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區；國防部今（10）日證實，解放軍海軍兵力對台嘗試全面封控，且船艦數量「數字非常驚人」。對此，民眾黨發言人吳怡萱強調，中共此舉已破壞區域和平，民眾黨予以強烈譴責，並重申台海絕非中國內海。民眾黨指出，共軍在今年不斷對台進行軍事侵擾，一次又一次的擴大範圍，近期更宣布在福建、浙江以東空域開設7處空域保留區，包含東、北、南部戰區船艦陸續進入台海週邊及西太平洋地區，已明顯展開大規模軍事行動，為區域投入不安風險及變數。而中國共機艦升高台海周邊軍事規模，試圖對台進行全面封控，包圍第一島鏈並增加軍事壓力，台灣民眾黨亦強烈譴責，並重申台海絕非中國內海，中共此舉已破壞區域和平，對國際秩序構成嚴重威脅。民眾黨強調，台灣身處在第一島鏈的關鍵角色，絕對會和世界民主夥伴站在一起，共同維繫台海及區域的和平穩定發展。中共文攻武嚇威脅台灣，不僅會削弱兩岸間的互信，更損害兩岸人民的福祉，台灣民眾黨呼籲政府應提升我國自主防衛能力，持續為捍衛國人安全而努力，也呼籲國際社會共同捍衛亞太區域和平與安全。