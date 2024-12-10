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海洋委員會海巡署巡防組參議石大誠，被人檢舉於2019、2020年間，擔任教育訓練測考中心主任時，採購健康鞋墊送同仁、訂購臘肉伙食等，再以妻子朱梅菲經營的「豫誠邦企業社」，開立不實收據，核銷首長特別費共3萬多元，台北地檢署今（10）日依偽造文書及違反商業會計法，起訴石大誠與妻子朱梅菲。起訴書指出，石大誠於2020年，購買50雙健康鞋墊，致贈同仁，卻未經妻子同意，自行偽造妻子經營的「豫誠邦企業社」免用統一發票收據，共9100元，向測考中心出納、主計室等單位核銷首長特別費，此外檢調也查出，2019年底石大誠和朱妻，向臘肉業者採購2萬5000元臘肉，但業者無法開立發票或收據，因此石大誠便指示其妻，偽造免用統一發票收據，向海巡署核銷團膳伙食費。檢察官認為石、朱並無貪汙圖利罪犯意，涉圖利部分因犯罪嫌疑不足不起訴，而兩人涉行使偽造私文書罪、商業會計法填製不實會計憑證罪嫌，則提起公訴。2022年海巡署政風室接獲檢舉，石大誠涉嫌多次拿特別費，向妻子開設的公司採購衣物等生活用品，未利益迴避，因此遭人檢舉涉嫌圖利。當時兩人赴台北地檢署約談後，石大誠和妻子分別以10萬及5萬交保，由於測考中心主任為海巡署一級主管，享有首長特別費，可自行購買禮品、紀念品或請客吃飯犒賞下屬。不過公職人員利益衝突迴避法規定，公職人員不得假借職務上之權力、機會或方法，圖其本人或關係人之利益，同年7月法務部已對石大誠處6萬8000元罰鍰，事後政風室約談，石大誠也被調離一級主管職務。