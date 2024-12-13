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▲好禮要成雙。以最帶財金紅色設計為主體的二入禮盒讓吉利、財源一次送到府。（圖/黑松提供）

▲超巨容量大發財酒無論放哪都吸睛，保證財氣招不停。（圖/黑松提供）

小時候收到紅包，都會心懷希望悄悄比一下厚度，試圖未看先猜鈔票有幾張。但你有收過可以喝的紅包嗎？收到可以喝的紅包，該怎麼比？當然是趴數越高、情意越重。黑松公司攜手金門酒廠，推出「緞金龍 2025 新春特仕版」，用53.2% 的度數挑戰市場最「厚」紅包酒！今年更特邀林美秀擔任產品大使，將她親切又充滿喜感的形象與產品完美結合。就像賀歲片不能少了林美秀，春節送禮也絕不能少了這款最厚的紅包酒；送的酒夠醇厚，禮數才會夠！作為「可以喝的紅包」系列第三彈，今年「緞金龍2025新春特仕版」同樣以紅包作為設計發想，將最帶財的金紅色包覆瓶身，加上「大吉大利 財源廣進」的吉祥字眼增添滿滿喜氣。瓶中裝載53.2度的飽滿酒體，獨特的醇厚口感，更凸顯送禮人的大氣與重視。黑松公司這次更是直接為大家準備二入禮盒，把要送出的吉利、財源一次搞定；只要拎了上門，保證收禮人的笑意從嘴角蔓延到眼角！這樣還不夠，黑松今年也順應酒友呼聲，推出了史上最大升級版紅包酒，人稱「大發財酒」！1 公升大瓶裝光是放在餐桌上就盡顯存在感，讓人忍不住矚目上頭文字；瓶身設計也升級為恭喜「大」發財，保證財運旺還要更旺！家宅財位放上一支超大型紅包酒，比什麼水晶、盆栽、元寶都還好用，讓你正財偏財一次賺飽。新的一年想要的吉祥如意、心想事成，都已經裝在紅包酒了；不管是好運要成雙或是發還要更發，只要有它都能搞定。「緞金龍2025新春特仕版」除了大罐裝顯眼又喜氣、禮盒組精緻且周到外，更以香氣飽滿53.2度緞金龍酒體入瓶，酒酯醇厚能完美分布並快速包覆味蕾，使得入口醇順清甜，將花果清香綿甜襯托得更加出色。新鮮穀糧香氣充滿口腔、縈繞不斷。如此醇厚不失溫順的風味，讓人忍不住一口接一口，就算是烈酒新手也能輕易入口，最適合一家人共飲同歡。一口喝下去新的一年讓你口順運更順、酒醇情更醇。過年送禮怎麼挑！？當然要選這款趴數高、口感醇順的緞金龍 53.2 度新春特仕版。有美秀姐掛保證，拿去送禮一定人見人愛、財氣滿滿！12/11起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣；7-11開始預購。實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準。