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▲網友認為台北大巨蛋在棒球比賽時，觀眾情緒激昂加上應援的強大氣氛下，引起的騷動都不比唱跳〈三天三夜〉引起的迴響遜色，不覺得〈三天三夜〉有什麼好不能演出。（圖／記者路皓惟攝）

即將在台北大巨蛋開唱的張惠妹，日前先到周杰倫的演出「觀摩場地」並擔任嘉賓，還上場唱了氣氛最嗨的〈三天三夜〉，果然又有觀眾認為「感受到強烈震動」，附近的里長也因居民表示家中有震動，想知道大巨蛋是否也能禁止集體跳動？對於歌迷擔憂是否造成〈三天三夜〉又不能唱，她經紀人陳鎮川僅對中天新聞表表示：「沒有聽說。」不過有網友已見縫插針，求那些因〈三天三夜〉對在大巨蛋聽演唱感到害怕的觀眾：「票可以讓給我。」過去張惠妹在台北小巨蛋舉辦演唱會，一表演到氣氛最嗨的〈三天三夜〉、觀眾忍不住盡情舞動，就會有附近居民抗議，到最後甚至形成禁令，很多人就期待台北大巨蛋趕快完工，讓大家能夠在更理想的場地欣賞〈三天三夜〉。想不到張惠妹在唱進大巨蛋前先到周杰倫的最後一場演出「觀摩」並擔任嘉賓，再次帶來〈三天三夜〉，又引發「場地震動」的爭議，使得〈三天三夜〉的話題又起。大巨蛋附近的新仁里長吳建德表示，有居民稱家中有震動，想知道大巨蛋是否也能禁止集體跳動？網友酸他：「很會蹭。」還有人表示，大巨蛋的棒球比賽應援都會出現比〈三天三夜〉還盛大的舞動，〈三天三夜〉到底算得了什麼？網友對於〈三天三夜〉爭議再起，在社群網站上意見不一，有人覺得在大巨蛋的高樓層明顯感到像地震，更稱看台區本來就不能舞動，負責大巨蛋營運的遠雄則發聲明表示，大巨蛋絕對能夠承受得起。倒是歌迷害怕歸害怕，心裡的想法也很誠實：如果因為〈三天三夜〉帶來的場地震動感到憂慮，要他們讓出手中的票、放棄張惠妹整場演出，他們也不會答應。