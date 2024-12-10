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台北市長蔣萬安就任即將滿兩年，《TVBS》今（10）日公布最新民調，蔣萬安施政滿意度為54%，較今年1月就任滿一年時的49%增加5個百分點，不滿意比例為16%，變化不大。至於市民是否以居住在台北市而感到光榮？有68%市民抱持正面態度，13%民眾則不以住在北市為榮。TVBS民調中心最新調查結果顯示，台北市民對蔣萬安擔任市長以來的施政滿意度為54%，較今年1月就任滿一年時的49%增加5個百分點，不滿意比例為16%，變化不大，有30%的市民沒有表示意見。整體而言，蔣萬安的施政滿意度持續上升至五成以上，而不滿意比例則維持在一成五左右。交叉分析顯示，40-49歲、50-59歲及60歲以上台北市民，對台北市長蔣萬安的滿意度都在五成五以上，其中40-49歲滿意度，相較就任一年時增加一成以上，至57%；20-29歲民眾有51%表 示滿意，滿意度增加兩成五以上，不滿意的比例減少14個百分點至12%；30-39歲滿意度最低， 為43%，但僅11%不滿意，有46%沒有表示意見。地區方面，蔣萬安在大安文山的滿意度最高，從50%提升至62%；其他地區滿意度也都在五成以 上，其中士林北投與內湖南港，滿意度皆在五成五上下，都上升近一成；松山信義50%滿意， 13%不滿意，變化不大；中山大同滿意比例略增至51%，但不滿意比例也增加8個百分點至23%； 中正萬華地區滿意度減少8個百分點至51%，是唯一滿意度下滑的地區，不滿意的比例增加一成至20%。至於台北市民會不會以住在台北市為榮，調查結果顯示，有68%台北市民表示會以住在台北市為榮，23%非常光榮，45%還算光榮，與今年1月時的調查結果相 較，增加4個百分點，13%民眾不會以住在台北市為榮，較前次調查略增1個百分點，另外20%沒有表示意見。本次調查是TVBS民意調查中心於113年11月7日至13日晚間6點半至晚間10點進行的調查，共接觸990位20歲以上台北市民，其中拒訪為78位，拒訪率為7.8%，最後成功訪問有效樣本912位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為± 3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。