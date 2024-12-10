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鏡週刊今日報導，去年侯柯配破局隔天，柯文哲透過管道與台中市長盧秀燕陣營聯繫，企圖創造新的柯盧合。民進黨台中市議員鄭功進質疑，柯盧兩人事後達成共識，盧秀燕全力輔選民眾黨血滴子蔡壁如失敗後，仍將她帶在身邊，就是為了2028大選還用得到。原表示不評論的盧秀燕則笑回「謝謝你的看重和提名」。鏡週刊今（10）日報導，白營內部人士爆料，去年12月23日柯與侯友宜在君悅飯店上演分手擂台後，隨即透過管道與台中市長盧秀燕陣營聯繫，企圖在「侯柯合」或「柯侯合之」外，創造新的「柯盧」合。當時參選立委的盧秀燕子弟兵羅廷瑋，即擔任柯盧的中間人。盧秀燕上午列席市議會前，不回應媒體有關此事的詢問，下午仍逃不過議員的質詢。民進黨市議員鄭功進問，藍白破局後柯文哲來找她「溝通政治理念」，之後盧秀燕全力輔選柯文哲愛將、有民眾黨「血滴子」外號的蔡壁如，柯文哲則為盧秀燕的3個愛將羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪拍推薦影片，是否屬實？鄭功進說，柯文哲雖在押中，但「他在立法院的關鍵8席也是很好用的」，「柯盧配」雖已不可能，但是兩年後不管盧秀燕要配誰「你也是用得到民眾黨，對不對？」禁不起鄭功進的一再要求，盧秀燕終於站起來說「這跟市政府無關」，立即被鄭功進打斷，指「絕對有關！跟台中市民有關！」此時盧秀燕忍不住笑了，表示「謝謝你的看重和提名」，便不再回應。