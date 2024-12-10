我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統當選人川普將在明年1月20日就職，外界關注總統賴清德是否按往例指派立法院長組跨黨派祝賀團赴美，有媒體報導指出兩人上午共同出席台灣民主基金會「第十九屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」之際，多次交頭接耳，賴清德更祝福「一路順風」，被視為擬派韓國瑜代表出席。對此資深媒體人黃揚明表示，真正要觀察的並非誰代表出席，而是是否能比照2021年拜登就職典禮時，美方正式邀請函模式能否持續比照。黃揚明說，此事件真正要觀察的不是誰代表賴清德出席祝賀美國總統就職，而是2021年1月拜登就職典禮時，美方正式邀請函模式能否持續比照。黃揚明也提到時任民進黨國際部主任羅致政當時所言，稱「這是1979年以來，我國第一次獲得美國「就職典禮籌備委員會」（JCCIC）正式邀請，不同於以往都是透過美國國會議員所提供給選區選民的一般入場卷參加，這次蕭美琴所獲得的正式邀請，比照國會議員及外交使節團一樣能攜帶一名親友參加，代表台灣正式出席就職大典！」