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▲台灣近10年戶數變化。（圖／信義房屋提供）

台灣近年結婚對數維持低量，每年約12萬餘對，不過今年家戶量成長數量驚人，前10月戶數較去年底成長已經高達18.4萬戶，寫下近28年的單年新高紀錄，背後原因除了一般結婚婚後可能的分戶需求外，近年交屋數量多，許多持有稅與交易稅都與設籍有關，可能也是帶動的原因之一。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在持有稅包括土地稅與房屋稅，都必須設立戶籍才能有自用住宅優惠，尤其是新房屋的房屋稅特別貴，因此交屋後多會設籍節稅，另外像是房地合一稅要使用400萬免稅條件，也必須綁定連續設籍滿六年的規定，許多稅制的改變也會導致分戶設籍狀況更為積極。統計顯示，人口數今年已經較去年衰退，不過今年10月家戶數為942.5萬戶，較去年底增加約18.4萬戶，2013~2022平均每年增加約9萬戶，去年年增15萬戶，應該與疫後海外民眾回來恢復戶籍有關，而今年仍大幅增加，前10月就增加了18.4萬戶，若以區域來看，戶數增加最多的地方是新北市，今年10月較去年底增加3.7萬戶，台中市增加3.4萬戶，桃園市增加2.8萬戶，這些區域都是這幾年的推案熱區，台南市增加1.4萬戶，高雄市增加1.8萬戶，台北市僅增加5700戶。雖然今年10月底人口數2340萬人，已經較去年底2342萬人減少，但戶數卻逆向大幅成長，可能一部分與不動產稅負增加有關，現在不動產的持有稅與交易稅許多都有設籍條件，如房屋稅要適用自住住家用房屋優惠稅率，房屋不得作為出租或營業用途，且供本人、配偶或直系親屬實際居住使用外，並須有本人、配偶或直系親屬任一人於該屋辦竣戶籍登記等。曾敬德提醒，持有稅與房地合一稅對於設籍條件也不盡相同，建議民眾有節稅規劃時都要特別問清楚。