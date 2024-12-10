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▲玄彬主演的電影《哈爾濱》是由「韓國CJ ENM」斥資打造，台灣由「網銀國際影視」負責發行。（圖／網銀國際影視）

▲第一屆《Your Vision,Our Mission》華語原創長片故事徵件活動，故事長綱類入圍者開心合影。（圖／網銀國際影視）

由「網銀國際影視」攜手「香港天下一集團」韓國CJ ENM」協辦的首屆《Your Vision,Our Mission》華語原創長片故事徵件活動，於12月5日的提案大會上正式公布獲選項目。經過專業評審團的多輪評選，最終選出長片劇本及故事長綱2個類別的獲選項目，長片劇本類是由林正川、吳俊佑的《老子》獲選，而故事長綱類則是由陳匯穎的《拎阿公》脫穎而出，主辦方將秉持活動初衷，將長片劇本獲選作品以最快速度影視化，瞄準2025年開機拍攝，以高效率、高質量之姿面世。第一屆《Your Vision,Our Mission》華語原創長片故事徵件活動共設計2大徵件類別，分別為「完整長片劇本」及「故事長綱」，並聯手國際級評審夥伴共同評選，期待發掘華語創作者的潛力並促進國際合作。自活動開放報名以來，報名狀況空前踴躍，本屆最終共收到高達315個故事項目，項目數量和質量都顯示出華語創作者極為強大的潛力與能量，不僅是對華語原創長篇故事的一次重要徵集，也為華語內容創作者提供了一個國際化的展示平台。本屆活動大獲成功，得益於「網銀國際影視」與「香港天下一集團」、「韓國娛樂龍頭CJ ENM」的鼎力協作，「香港天下一集團」今年參與製作出品的動作強片《九龍城寨之圍城》全球累積票房超過30億台幣，為亞洲發展最全面的綜合影視集團之一。「韓國CJ ENM」近年更是不斷擴展事業版圖，在娛樂市場占有舉足輕重的地位，年底準備發行斥資300億韓幣打造的戰爭鉅作《哈爾濱》，也將在2025年1月29日由「網銀國際影視」在台灣發行，相當令人期待。兩大集團在協辦評選過程中，除了評估故事本身的創新性與市場潛力，更看重項目的國際化發展與跨文化交流的可能性，透過此次徵件活動合作，無疑為華語影視市場注入了新的動能。此次徵件活動備受矚目的最大贏家，長片劇本類首選項目由林正川、吳俊佑的《老子》在最終評選時雀屏中選。評審們認為《老子》劇情新鮮感十足，作品完整度高，情節精采能帶動觀眾情緒，具備極大的市場潛力，期待能夠引起不同國家和文化背景觀眾的共鳴，取得全球市場的良好迴響。故事長綱類的獲選項目則由陳匯穎的《拎阿公》獲得評審青睞。評審們對年輕編劇的想像力感到相當驚豔，故事不僅結合商業電影容易熱賣的奇幻元素及喜劇調性，加上讓觀眾能夠共鳴的情感內核，開展空間極大，可見影視化後是部笑淚交織的動人作品。「香港天下一集團」業務發展及傳訊總監文國駿，以及「韓國CJ ENM」中文內容總監金治亨，長期以來一直致力於影視項目的發展，文國駿鼓勵台灣及所有華語地區創作者持續發展說故事能力，他認為台灣的項目類型多元，並且愛情類型作品比例相對香港來得更多，《Your Vision, Our Mission》第一屆就吸引到許多高水準參賽者，相信未來可期；「韓國CJ ENM」中文內容總監金治亨更大方分享韓國影視產業現況，以韓國徵件活動為例，編劇因應主辦方公開徵選的類型及商業性需求所提交的作品通常製作規模更高，需評估實際製作考量，但反看台灣項目則相對更具可執行性。「網銀國際影視」總經理陳宜旻表示，未來將致力於打造更多優質原創故事，並以影視化為目標，將其呈現在觀眾面前，並加強與國際影視夥伴的合作，為創作者提供更多資源和機會，也讓華語電影作品走向世界，為全球影視市場注入新鮮的創意與活力，更期待第二屆《Your Vision,Our Mission》華語原創長片故事徵件活動能夠更廣泛收件，期待看見更多充滿創意、熱情並且兼具商業性的優秀作品。