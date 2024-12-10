我是廣告 請繼續往下閱讀

根據媒體爆料，檢調辦案人員在民眾黨主席柯文哲的行動硬碟，查獲八張鉅額支票影像，相關金流全遭掌握，恐被依違背職務收賄等罪起訴；資深媒體人陳敏鳳今（10）日在《震傳媒》接受資深媒體人康仁俊網路節目《新聞！給問嗎？》專訪時推測，沒有死藏活藏支票影本，代表柯文哲已經把這8張支票的錢領完了。根據《鏡週刊》今日報導，檢廉8月對京案、政獻案發動大規模偵查前，柯文哲、威京集團主席沈慶京除多次沙盤推演應訊，還銷毀帳冊、刪除對話紀錄與檔案，8/30檢廉上門搜索，柯文哲拖了一小時才開門，事後證明他在刪除手機資料，但忘記處理的硬碟成為全案重要破口。該報導也引述知情人士說法稱，檢廉透過數位鑑識，還原硬碟檔案的編輯存取歷程，查出檔案記載10大金主的工作簿、政治獻金及支票影像，最近一次存取日期是去年12月，登入使用者為柯文哲本人，並從「支票影像檔」發現八張尚未曝光的鉅額支票。陳敏鳳直言，「鏡檢寫的好像都滿戲劇化的！」重要的東西放在不起眼的角落，結果就被檢調搜索到，「這種硬碟不應該放在書桌抽屜嗎？拚死拚活都要把它保護好？」她推測，「真的只有一個理由，裡面的支票影本通通都領完了，把影本留下來存個紀念，我推測柯文哲已經把這8張支票的錢領完了。」康仁俊則說，可能不是柯文哲親自領，而是有代領人，不要具寫誰支領即可；陳敏鳳認為，支票上面不太可能沒寫名字，也有可能是給民眾黨，名字不是使用柯文哲，只要使用民眾黨，那就誰都可以去領，「他（柯文哲）把8張支票存影，就是已經入帳，不用把它死藏活藏！」康仁俊表示，如果檢調搜索當天就發現這個硬碟，《鏡週刊》寫出的這段新聞，時序就絕對不是最近才發生；他也驚呼，柯文哲的心很細，什麼東西都歸檔，對錢真的很在乎。