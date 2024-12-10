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網紅八炯、饒舌歌手陳柏源近日推出紀錄片揭露中國統戰內幕，引發外界討論，對此，財經網美胡采蘋批評，拿了一點錢，就大肆說多愛中國大陸，其他人都是污衊、都是不了解中國，像這類人下賤無比、對不起台灣。胡采蘋指出，中國社會才是處在真實的殖民統治狀態，一般人民受共產黨欺負太久，攝徒日記的那個說唱歌手為什麼會反水，是因為他跟中共地方小權貴合開公司，結果公司被吃掉，然後對方發動愛國小粉紅把他抹成台獨，要徹底吃乾他。胡采蘋認為，這就是一般中國民眾的生存狀態，一天到晚時時刻刻身邊一大堆這類事情，就連馬雲都會遇到，中共就是一個殖民體制，加入共產黨就加入了殖民者集團，可以到處去「發展事業」，然後吃掉合夥人的東西，合夥人根本求助無門，因為行政、司法都是共產黨的。胡采蘋直言，若所有事都是共產黨權貴才是道理，那這個社會就會發展成權貴系統，形成反淘汰機制，有競爭力的、有能力的人不被重視，能爬到越高權力位置的人，可以大肆剝削生態位比他低的人。胡采蘋進一步說，為什麼那個說唱歌手可以反水，去攝徒日記揭發真相，那是因為他有退路，當他看清楚這個道理，他還能回到台灣，擺脫那樣的生活。胡采蘋感嘆，一般中國人沒有這個機會，有大量的中國人在低生態位做牛做馬，儘量不惹是非，過好自己一畝三分地的生活，但是要在殖民體制下飛黃騰達，那就要進入這個權力體系，想盡辦法鬥個你死我活，爬到更高的權力位置，去踐踏當初踐踏你的人。胡采蘋直呼，大部份中國人是沒有退路的，要不是移民，要不就是繼續鬥，能看清楚這個遊戲，還能回到幸福之地，說出真相，為了反對那樣的體制而奮鬥，絕大多數中國人是沒有這種權利的。胡采蘋也批評，至於那些拿了一點錢，就大肆說多愛中國大陸，其他人都是污衊，都是不了解中國，像這類人，下賤無比，不但對不起台灣，更對不起那些被殖民的中國人民。