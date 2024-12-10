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又到了年底，許多人已在籌畫年後轉職，或是希冀能在原公司年後升遷，在主管和老闆面前裝認真、拍馬屁一向被認為是職場升職小撇步。不過，國際商管學者研究指出，事實上拍馬屁奉承更像是新人才會做的事，若拍馬屁的職員是中階主管，更容易出現職場越矩的問題。根據澳媒《The Conversation》報導，馬里蘭大學商管學院學者佛克（Trevor Foulk）的一項研究中，針對職場員工向主管拍馬屁以及討好的行為，將會得到何種反應和結果來進行觀察和剖析，他開宗明義提到，「當我們看到一位同事向主管拍馬屁時，我們往往會不喜歡這位同事，並對他或她產生不好的看法」。為了更清楚地了解這些行為的運作方式，佛克與他的研究團隊從第三方的角度進行了研究，在旁的觀察者是如何感知和解讀拍馬屁行為，研究發現，職場新人相較於其他公司職員，因對主管所知甚少，因此有動力想了解上司，這些人較會忽視阿諛奉承帶來的問題，並將其解釋為面對老闆的積極行為。另一方面，倫敦大學學院管理學院教授克羅茲（Anthony C. Klotz）等人針對中國75名中階管理人士調查研究，這些受試者被要求每天紀錄來協助調查完整性，結果得出，當職場工作者過於奉承主管時，這將會使得他們個人的職場自我控制水準下降，更可能在工作場所的其他方面出現問題，意即為更容易出現職場越矩的問題。根據國際人力資源媒體網站HR Dive提到，科羅拉多大學波德分校組織領導力與資訊分析課程副教授海克曼（David Hekman）指出，過去認為必須要抱著為了爭取權力而不擇手段的馬基維利主義，並靠著在上司前表現積極並自我推薦，也可能加上一些威壓，才能攀上高位，但領導者中，抱持著謙遜事實上更有利團隊經營和效率提升。西安大略大學(Western University)教授克羅珊(Mary Crossan)則提到，公司內部晉升考慮的因素來看，性格顯然更加重要，因為一個組織中接受評估的人，多半已經是其他員工所熟知的對象，因此，升職對象的性格代表著公司領導層看重哪些特徵，進而表明公司尋求倡導什麼樣的文化。