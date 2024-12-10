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▲黃偉哲與首相夫人（圖左一）共同頒發給抽到三天二夜2人行大獎的幸運得主。（圖／南市府提供）

▲黃偉哲也握機會積極與當地業者洽商，為日後台南農產、花卉銷日搶攻商機，並宣傳2025年亞太蘭花會議暨臺灣國際蘭展。（圖／南市府提供）

▲花道博覽會的臺南攤位也介紹農特產加工品。（圖／南市府提供）

台南市長黃偉哲今(10)日率團參加由擔任名譽總裁日本皇室高円宮久子妃殿下發起的東京花道博覽會 ，今年台南以文旦柚加工品、花卉、農特產品為主題首次參展，在活動中推廣台南物產。黃偉哲也握機會積極與當地業者洽商，並參訪日本大型連鎖量販店通路，為日後台南農產、花卉銷日搶攻商機，並宣傳2025年亞太蘭花會議暨臺灣國際蘭展。首次率團參展的黃偉哲獲安排上台頒發第二大獎－東京台南三天二夜2人行機票及五星級住宿券，帶動活動高潮。會場所採用的花卉也充滿濃濃的「台南味」，從午宴桌花、現場的佈置，均看得到台南蝴蝶蘭及火鶴花，台南V3品種等蝴蝶蘭、色彩繽紛奔放的火鶴花驚艷全場。這次花道國際博覽會重量級嘉賓雲集，包含日本首相石破茂夫人、37國大使館及大使、大使夫人、日本31花道流派家元、各界團體，齊聚在日本東京Royal Park Hotel Tokyo 舉辦花藝展覽及各國特色產品市集慈善義賣活動。值得注意的是，台南攤位上不但有色彩繽紛的花卉吸睛，台南物產文旦、芒果、鳳梨、蕎麥等農產加工品都大受歡迎。此外，黃偉哲也把握機會積極與當地業者洽商，並參訪日本大型連鎖量販店通路，為日後台南農產、花卉銷日搶攻商機，並宣傳2025年亞太蘭花會議暨臺灣國際蘭展。