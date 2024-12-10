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▲一位衣衫襤褸的白鬍男子，茫然地站在敘利亞北部的哈馬中央監獄（Hama central prison）前，許多人都認為他很可能就是阿里。（圖／翻攝自X）

敘利亞阿塞德政權垮台，總統阿塞德（Bashar al-Assad）與家人出逃至俄羅斯，阿塞德家族統治敘利亞超過50年，許多被獨裁政權長期監禁的政治犯終於得以獲釋。其中一位男子阿里（Ali Hassan al-Ali）於近40年前就被逮捕，當年才18歲的大學生阿里如今已成蒼老的白鬍大叔，讓阿里的家人看了好不心疼。根據《衛報》報導，阿里的弟弟穆阿邁爾（Moammar Ali）近40年一直在找尋哥哥的蹤影，走訪了敘利亞的各安全部門，「敘利亞沒有一個地方我們沒有去過」，但是政府機關的說詞經常相互矛盾，「有時候他們會承認把他關進監獄，第二天他們又會否認」。穆阿邁爾最後得到的消息是，阿里因政治煽動罪被關押在大馬士革的一個軍事安全部門，接著敘利亞爆發漫長的內戰，穆阿邁爾再也收不到有關阿里的任何消息。直到阿塞德政權近日垮台，有人發給穆阿邁爾一張照片，一位衣衫襤褸的白鬍男子，茫然地站在敘利亞北部的哈馬中央監獄（Hama central prison）前，許多人認為他很可能就是阿里。穆阿邁爾表示，許多人都說照片中的人很像阿里，這種感覺難以形容，畢竟阿里入獄時才18歲，現在卻已經是一個老人。穆阿邁爾說自己仍在循管道設法與阿里聯繫，他也不知道這張照片最初到底是誰拍的，「當他回家時，我們將舉行盛大的慶祝活動」，但直到「親眼看到我兄弟，聞到他的味道前」，說太多心情如何複雜都沒有意義。