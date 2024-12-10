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韓國戒嚴又解嚴風暴震驚全球，立法院也陸續傳出修《戒嚴法》的聲浪。針對民進黨立委沈伯洋稱台灣是「半總統制」，修法會破壞國安的言論，民眾黨立委張啓楷則反擊，沈伯洋的反應顯見民進黨「狐狸尾巴可是越來越明顯」，說要反戒嚴「攏是假」，赤裸裸站在戒嚴那一邊。國民黨立委擬提案修《戒嚴法》，主張總統發布戒嚴令後經24小時內交立法院議決，避免產生灰色空窗期。不過，民進黨立委沈伯洋卻認為，台灣是半總統制，並非韓國那種總統制，此次修法是在破壞法制中的冷卻期，導致國安上的嚴重威脅。民眾黨立委張啓楷質疑沈伯洋的說法指出，這次韓國戒嚴事件之所以快速落幕，與國會的追認有很明確的因果關係。民進黨立院黨團的「戒嚴文」風波都還沒人道歉，現在又嘴上說「反戒嚴」，卻反對讓戒嚴更透明、更受控。張啓楷質疑，難道民進黨「狐狸尾巴可是越來越明顯」，真的想留著這套機制，以備不時之需？民眾黨團總召黃國昌也認為，《戒嚴法》上次修法已經是1949年，現在都2024年了，難道沒必要修正嗎？他並強調，在韓國發生戒嚴又解嚴舉世震驚的事情之後，我國執政黨民進黨還一度附和戒嚴，讓國人產生疑慮。黃國昌說：「最有效的預防方法不是相信賴清德個人的承諾，最有效的預防方法就是建立好的制度。」