我是廣告 請繼續往下閱讀

柬埔寨一名30多歲男子在路上高速酒駕，狠狠撞上前方兩輛摩托車，導致其中一名摩托騎士彈到車子的擋風玻璃後再捲入車底，被繼續行駛的車子拖曳逾百公尺而慘死。根據《高棉時報》報導，這起恐怖車禍發生在上週六（7日）中午12點12分，地點位於首都金邊市區的一家加油站前，肇禍司機事後被測出大白天已喝醉，還在路上開快車。一名喝醉酒並開著白色休旅車的司機在到達紅綠燈前時，猛然撞上前方兩輛正在行駛的摩托車，導致他們被撞飛，其中一人還彈到車子的擋風玻璃上。事故造成32歲的摩托騎士納赫爾·烏多姆（Nhel Udom）被捲入車底後拖著走長達100公尺，他當場死亡；另外一輛摩托車的騎士和乘客則受重傷。肇事司機當場被警方逮捕，並被帶到警察局接受訊問，後來被檢方以交通事故致人傷亡罪將嫌犯依法送辦。