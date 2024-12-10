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▲奈良美智分享收到賴清德賀卡。（圖／奈良美智X平台）

日本畫家奈良美智9日在X平台分享他收到總統賴清德所寄出的生日賀卡，並稱往年都是前總統蔡英文所送，今年換成賴送給他、非常開心；對此，賴清德暖心留言說，「謝謝您一直以來對台灣的溫暖支持」。奈良美智9日在X平台發文，分享賴清德所送的賀卡，賴在賀卡中提到，聽聞去年從高雄內惟藝術中心出發的「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」計畫，今年首次前往離島澎湖展出，不久後也將移展至「國境之南」屏東，非常感謝您的作品持續帶給台灣民眾溫暖與力量。賴清德提到，期待您持續走訪台灣各地，感受台灣每一處的獨一無二，也希望台灣的風土民情能夠持續成為您創作的養分。賴清德說，台南是他開始投入公共事務的地方，有著深厚的感情，所以特別挑選了由台南的木工藝師以傳承自日本工藝的寄木細工技法，結合台灣花磚紋樣製作而成的「台灣花磚地圖」作為賀禮，它不但使用了台灣相思木、台灣檜木、桃花芯木及扁柏等國產木材，「更飽含我對您將《朦朧潮濕的一天》這幅作品分享給台灣民眾的感謝之意，希望您會喜歡」。奈良美智在X平台發文說，到前為止，他一直收到蔡總統的生日卡，但今年是賴總統送給他的、非常開心，「屏東的個展，加油」。對此，賴清德也在留言下方回應，「很高興您收到了卡片，也非常謝謝您一直以來對台灣的溫暖支持。祝福您的個展圓滿順利，我們誠摯歡迎您再次造訪台灣，也期盼台日友好的情誼，以及雙方的藝術交流都更加緊密」。