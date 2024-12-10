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立法院今（10）日召開全院委員會，對司法院院長被提名人張文貞、司法院副院長被提名人姚立明進行詢答。國民黨立委吳宗憲進行詢答時，以南韓戒嚴6小時例子，詢問姚立明是否同意，把戒嚴須一個月的提交立院追認改為24小時？姚立明大方表態「我當然同意」，對於賴清德是否會宣布戒嚴，姚立明則認為「不可能」。韓國總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴令，卻以6小時戲劇告終，仿如政治鬧劇。吳宗憲今天進行詢答時，詢問有關南韓戒嚴在6小時內化解危機，跟我國有很大不一樣，韓國國會可以「主動」集會解除戒嚴，但是我國需要「被動」等總統提交國會，再予以追認。吳宗憲坦言，這一個月的時間，總統可能已經幹盡所有壞事，詢問姚立明，認識的賴總統是否會戒嚴？姚立明隨即表示，「不可能」。吳宗憲則說，賴清德只有說過民主不走回頭路，沒說不宣布戒嚴，賴清德會不會變來變去戒嚴，突然會變也不知道。不過，黨內有人提案，要將立院追認時間縮短到24小時？姚立明大方表態「我當然同意，我甚至認為，我非常同意屬於韓國的制度，這應該可以修改戒嚴法規定」。另外，吳宗憲再舉例姚立明多年前輔選北市前市長柯文哲時，曾說自己不適合行政工作，如今卻要擔任副院長，「從權利對立面變成權利最裡面？」姚立明則說，這句話是說當時柯文哲要他每天清晨6時許到辦公室開會，他是針對這句話、針對台北市政府，「我相信副院長不會是一個常態」。姚立明強調，他不會因為任何人，像是曾幫柯文哲輔選，還是會站在對立面會批判柯，不會因為賴清德，就不因為賴做出違法違憲的行為，就避口不談，他會接受這個被提名，「就是因為我覺得我可以有所貢獻。」