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▲曼吉昂（Luigi Mangione）週二於賓州阿爾圖納落網。（圖／翻攝自X）

美國聯合健康保險公司（UnitedHealthcare）執行長在曼哈頓飯店外遭人槍殺，消息震驚全美，日前疑似涉案的26歲嫌犯曼吉昂（Luigi Mangione）在賓州一家麥當勞被捕，外界推測他是對美國企業與醫療保險體系的腐敗感到失望挫敗才憤而行兇，如今他出生富裕家庭與常春藤學霸身份曝光後，社群帳號竟意外湧入大批粉絲。曼吉昂（Luigi Mangione）出生於美國馬里蘭州巴爾的摩，祖父一輩移民當地後建立頗具規模的家族企業，在地方經營了不少安養中心與鄉村俱樂部，求學期間他就讀巴爾的摩當地名列前茅的私立男校吉爾門高中（Gilman School），並以畢業生代表身份在畢業典禮上致詞，後於常春藤聯盟名校賓州大學畢業，很早就被同儕認為是「人生勝利組」。賓州大學（University of Pennsylvania）向《CNN》證實，曼吉昂在該校取得電腦科學的學士、碩士雙學位，並於2020年從該校畢業。在校期間不僅輔修數學、成立了電玩遊戲開發社，同學與師長們普遍認為曼吉昂個性開朗又充滿魅力，難以想像他會做出自毀前程的事。警方在賓州阿爾圖納一間麥當勞接獲員工報案，當時曼吉昂正獨自用餐，警方抵達現場後他並未反抗，但並不配合警方調查，當局在其隨身背包當中發現偽造身份證件、用3D列印機製造的「幽靈槍」，還有一份內容寫到「這些寄生蟲是自找的」等字句的自白書。曼吉昂被捕後，許多人對其學霸背景與犯案動機產生興趣，並開始從YouTube、Linkedin、臉書等網路平台追蹤他的帳號與過往。從領英平台紀錄可以發現，他曾在販售汽車的數位零售商TrueCar擔任數位工程師，也曾在電玩遊戲商Fixarixis擔任程式設計實習生。其中在書評網站Goodreads上，他就曾表達對「大學炸彈客」卡辛斯基（Theodore Kaczynski）的同情，並在評論中提到暴力作為解決問題的必要手段；YouTube頻道上也出現宣稱是曼吉昂在落案前排程好的影片，內容將於不久後自動上傳，但頻道已經遭官方移除。曼吉昂的IG帳號本來只有975名追蹤者，在9日當天大漲數萬名粉絲，在X平台的粉絲數更是升至逾28萬，不僅Meta官方暫時將其帳號移除，就連馬斯克本人也表示自己「很關注這件事」，網路輿論還出現「#FreeLuigi」（釋放曼吉昂）的標籤，甚至有人為他籌款支付法律費用。