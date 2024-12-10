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▲《28天毀滅倒數》中倫敦變成空城，只剩男主角席尼墨菲在橋上行走的場面，令人印象深刻。（圖／摘自IMDb）

被無數恐怖片迷奉為「活屍」類型經典神片的《28天毀滅倒數》，隔了22年終於迎來續集《28年毀滅倒數》的首支正式預告，只見新一代男主角亞倫泰勒強森揹著弓箭、試圖帶領夥伴在活屍肆虐的黑暗世界中生存。上一集由席尼墨菲扮演的快遞員吉米並沒出現，粉絲一面感嘆自己等到了《28年毀滅倒數》，卻也不禁猜測吉米有可能已經變成殭屍。《28天毀滅倒數》當年沒有砸下巨大成本打造出震撼的大場面，卻憑著導演丹尼鮑伊高超的手法讓觀眾看完有口皆碑，甚至倫敦變空城的畫面令人留下深刻的印象。之後雖然有換了導演、主角的《28週毀滅倒數：全球封閉》，一度被視為續集，可是《28年毀滅倒數》丹尼鮑伊又回歸，席尼墨菲擔任監製，被粉絲視為更正宗的《28天毀滅倒數》續集。與上一集推出時相較，丹尼鮑伊和席尼墨菲分別成為奧斯卡獲獎大導演與奧斯卡影帝，身價都不可同日而語，接棒的亞倫泰勒強森也非同小可，不僅被英國媒體稱為「接棒007呼聲最高人選」，前些日子還有著名的醫美專家透過古希臘的「黃金比例」研究出他是男星中五官最符合此比例的頭號帥哥，他主演的漫威漫畫改編影片《獵人克萊文》也即將上映，演藝前途一片看好。在《28年毀滅倒數》的首支預告中，熟悉的活屍大軍又回來了，類似收音機的廣播聲音，預告著邪惡的勢力即將壟罩看似和平的家園。除了亞倫泰勒強森外，尚有曾演出《哈利波特》與《007》的雷夫范恩斯、《追殺夏娃》的茱蒂康默等聯合主演，預計2025年6月18日（週三）正式上映。