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敘利亞阿塞德政權垮台，總統阿塞德（Bashar al-Assad）與家人出逃至俄羅斯，在反抗軍接手政府的混亂當頭，以色列趁機對敘利亞發動空襲，並佔領了戈蘭高地（Golan Heights）原本由敘利亞控制的部分區域。今（10）日還有消息傳出以軍深入大馬士革，部署坦克距大馬士革僅約25公里遠。對此，以色列軍方發聲否認，但聯合國敘利亞特使佩德森（Geir Pedersen）表示，以色列必須停止對敘利亞的空襲和地面入侵。根據《衛報》報導，有媒體透露以軍坦克已抵達敘利亞境內蓋泰納（Qatana），距離大馬士革西南方僅約25公里遠，以色列軍方否認了這項說法，稱媒體上流傳的有關以色列坦克向大馬士革推進的報導是錯誤的，稱以色列部隊仍停留在所謂的緩衝區。對於佔領毗鄰戈蘭高地的緩衝區，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的理由是防止敵對勢力在邊境出現，保護以色列的安全。敘利亞人權觀察組織表示，阿塞德政權被推翻後，以色列已在敘利亞各地發動了300多次空襲。聯合國敘利亞特使佩德森則強調，以色列必須停止對敘利亞領土的空襲和地面入侵，並警告這類行動已經違反了以色列和敘利亞1974年達成的協議。佩德森也指出，敘利亞目前的局勢充滿挑戰，人道援助需求正在成長，需要各方採取大規模應對措施。