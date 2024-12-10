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▲進入地球村時代，搭飛機出國洽公旅遊已經是常態。（示意圖／取自pixabay）

進入地球村時代，搭飛機出國洽公旅遊已經是常態，而在飛機要起飛降落時，空服員、機長總會提醒乘客要將手機的飛航模式開啟，但若乘客偷偷不遵守，其實機長都能發現！近期就有資深機師分享，沒切成飛航模式的真實影響。美國機師Perch Point近期在社群平台Tiktok拍片分享，提到許多民眾好奇，若在飛機起降時，沒有打開「飛航模式」，會不會造成飛機安全的疑慮，或是干擾機上的系統？對此，Perch Point也直接解答，只要超過「4名以上乘客」未開啟飛航模式，就會造成機長與塔台之間的通訊出現問題，他隨後分享過往曾遇上通訊干擾的經驗，當下耳機會出現很煩人的雜音。Perch Point形容，那雜音就像「耳朵裡有一隻蚊子或蜜蜂，雖然這不會導致世界末日，但真的蠻煩人的」，也會讓機師的集中力受到影響，這就是為何飛機起降時，會廣播提醒乘客一定要打開飛航模式的主要原因。