我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼成員Hisui（上圖，下圖起）、Miu、Moka、Mona、Rinka相當期待來台灣見粉絲。（圖／AEG.、寬宏藝術）

日本歌姬Ado的師妹團Phantom Siita（怪忌蝶）將於明年1月16日來台開唱，團員今（10）日抽空接受台灣媒體線上訪問，5位女孩Mona、Miu、Rinka、Hisui、Moka想到將第一次造訪可愛的台灣，直呼期待。由於台灣是世界巡迴演唱會的海外首站，團員透露演唱會上將帶給粉絲Haines非常特別的驚喜，請大家一定要到現場來看看她們獨特的演出。Phantom Siita由Mona、Miu、Rinka、Hisui、Moka等5人組成，是日本歌姬Ado從4000多人中選出、打造的女團，風格主打獨特「復古恐怖」，一出道就充滿話題，不但一舉登上日本武道館開唱，出道單曲《Otomodachi》更是登上Spotify「Idol Pop Japan」播放列表封面，單曲《Just Wanna xxxx With You》也在一個月內突破百萬觀看次數，魅力無法擋。人氣滿滿的她們，被問到對於即將到來的世巡演唱會，Ado有給團員提點嗎？Miu表示：「Ado說會非常期待我們的演出，在職業生涯這麼早的階段就展開世界巡演，讓我們感到有些緊張，但Ado比任何人都更相信我們，我一定要確保不辜負她的期待！」Phantom Siita團體主打特別的「日系復古恐怖風格」，被問到有沒有遭遇鬧鬼的經驗？團員Hisui驚恐表示：「小學在回家的路上，看過一台上面寫著無人的計程車向我開過來，然而司機後方卻有一個超大的人臉！這件事到現在想起來還是會怕怕的。」Moka也說，有次在拍攝MV時要經過一個很黑很暗的森林，那時候也覺得恐怖，現在想起來也是很特別的回憶。本次巡演海外首站從台灣起跑，接續將到全球15個城市演出，這巡演規模對剛出道僅半年的新偶像團體來說相當大，Mona就表示：「我真的迫不及待想親自見到，從我們出道以來，就一路陪伴著我們，一直透過電腦和手機螢幕支持我們的粉絲Haines！」因為5位團員都是首度來台，對於台灣的印象如何？Rinka表示，對台灣的印象是充滿華麗又帶點復古風格的建築，覺得非常可愛，想親眼看看這些景色，吃吃看國民美食小籠包。Hisui則說好想去看看九份，「聽說那裡非常好玩」。演出日期：2025年1月16日（星期四）20：00演出地點：Legacy Taipei／華山1914創意文化園區-中五A館演出票價：一般售票1800元、VIP Package 7500元售票平台：寬宏售票、萊爾富 、OK便利商店