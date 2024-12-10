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以「沙姆解放組織」（HTS）為首的敘利亞反抗軍，成功推翻總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權後，HTS領袖喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）會見了即將卸任的敘利亞總理賈拉里（Mohammed al-Jalali），商討政權移交事宜。敘利亞國營媒體稍早發布消息，公布臨時過渡政府領導人，將由「救世政府」（Salvation Government）的領導人巴席爾（Mohammed Bashir）出任。根據彭博報導，「救世政府」就是由沙姆解放組織於2017年在敘利亞西北部伊德利布（Idlib）地區創立的反政府政權，該地區也是反抗軍大本營，巴席爾具工程師背景，在該地區政府由發展部長升為總理。敘利亞國營媒體稍早報導，目前掌控首都大馬士革（Damascus）的反抗軍「沙姆解放組織」已任命巴席爾為過渡政府領導人，過渡政府將運作至明年3月1日。根據法新社報導，巴席爾也透過國家電視台和社群平台同步宣布，「總指揮部指派我們負責管理過渡政府，至明年3月1日止」，他將擔任過渡政府總理。