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馬來西亞吉隆坡國際機場（KLIA）第一航站樓近日再次發生漏水事件。影片中可見天花板滲水如瀑布直流，地板上積水成灘，引發網友熱烈討論。一名網友在社群媒體發文寫道：「KLIA第一航站樓室內下雨了，竟然遇到這麼誇張的漏水情況。」事實上，這已經不是該機場第一次漏水。馬來西亞機場控股有限公司（MAHB）曾在今年7月表示，因暴雨導致G6登機口的離境大廳出現輕微滲水，並緊急關閉進行維修。然而這次漏水程度更為嚴重，畫面曝光後網友紛紛留言調侃：「吉隆坡機場也有瀑布，和新加坡樟宜一樣了！」這起事件也引來部分酸言酸語，有人說：「低情商：天花板漏水，高情商：室內雨景。」不過，也有網友指出，KLIA近期剛獲得2024年第三季度全球機場服務質量（ASQ）排名第一，漏水事件不免讓人覺得反差過大。根據國際機場協會（ACI）的報告，KLIA以滿分5.00的卓越表現，超越全球平均分數4.32，成為355個參加評選機場中的領先者。但一再發生漏水事件，如何改善基礎設施，讓服務質量與硬體條件相匹配，成為未來挑戰。