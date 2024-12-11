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▲ 根據消息來源，只要條件合適，熱火對於交易Butler持開放態度。（圖／美聯社／達志影像）

▲Kuminga的表現已引起其他球隊高層的關注。他在職業生涯中出場時間超過30分鐘的41場比賽中，場均可得20分，投籃命中率54%，三分命中率40%。（圖／美聯社／達志影像）

ESPN知名記者Shams Charania在12月10日爆料，聯盟正在進行的潛在球星交易情況，他提到邁阿密熱火對於交易「士官長」Jimmy Butler持開放態度，同時Butler也願意前往有爭冠機會的球隊。至於此前就和Butler名字聯繫在一起的金州勇士隊，目前也在考慮尋找一位「球星、組織者、得分手」來搭檔Stephen Curry和Draymond Green，兩隊是否會一拍即合？仍有待後續更多的消息。Shams Charania在長文中透露，隨著NBA賽季進入重要節點，各隊已完成20場比賽，球隊高層正在評估自家球員與全聯盟的潛在交易對象。12月15日，大部分在休賽期簽約的自由球員將有資格被交易，而12月19日至22日，G聯盟冬季展示會將在佛羅里達州奧蘭多舉行，多數球隊總經理與高層將出席這場活動。雖然目前已經有交易對話進行，但通常情況下，1月和臨近2月6日交易截止日前，相關討論才會達到高峰。每年的交易截止日前，一些球員會成為潛在的關鍵交易對象，可能改變聯盟現有格局。從今年夏天開始，邁阿密熱火的6屆全明星球員Jimmy Butler可能被交易的傳聞就沒停過，而在這個季中，隨著Tyler Herro的好表現，類似的討論又再次被開啟。現年35歲的Butler是NBA中頂尖的競爭者，並且一向在季後賽表現出色。他職業生涯的前13個賽季中有12次進入季後賽，特別是在邁阿密的過去5個賽季，他帶領球隊2次闖入總冠軍賽，1次打進東區決賽。Butler則本季薪資為4900萬美元，2025-26賽季有一個價值5200萬美元的球員選項。根據消息來源，只要條件合適，熱火對於交易Butler持開放態度。而Butler的經紀人Bernie Lee也在聯盟中表示，自己的客戶對於加盟如休士頓火箭、達拉斯獨行俠和金州勇士等球隊持開放態度，特別是那些有奪冠實力的球隊。Butler的家鄉是德州的休士頓，但他更傾向於加盟能即時爭冠的球隊。消息還指出，Butler計劃在本賽季結束後跳出合同，成為自由球員。儘管如此，他本賽季仍保持專業態度，對邁阿密懷有深厚的感情，甚至在當地開設了自己的一間咖啡店。數據上，他場均19分、5.4籃板、4.8助攻，投籃命中率達到生涯最佳的55.7%。雖然出手數為2013-14賽季以來最低（場均11.3次），但熱火目前以12勝10負的戰績，近7場贏下5場。而另一方面，金州勇士正在積極尋找一位能與Stephen Curry和Draymond Green搭檔的明星球員——一位能得分並具備組織能力的球員。勇士曾在上個休賽期追求猶他爵士的Lauri Markkanen和Paul George，預計在本賽季交易截止日前將繼續保持積極態度。在勇士的內部討論中，生涯進入第4年前鋒Jonathan Kuminga的表現被寄予厚望。近日，Curry、Green和總教練Steve Kerr公開談論，要讓Kuminga在隊內承擔更大責任的時刻，並決定讓Green接受替補角色，以讓Kuminga成為先發大前鋒。Kuminga的表現已引起其他球隊高層的關注。他在職業生涯中出場時間超過30分鐘的41場比賽中，場均可得20分，投籃命中率54%，三分命中率40%。而在時間不足30分鐘的191場比賽中，他的場均數據僅為10.5分，投籃命中率50%，三分命中率32%。最近的3場比賽中，他有2場出場超過30分鐘，包括12月5日對火箭砍下33分，以及12月8日對灰狼貢獻20分7籃板3阻攻和2抄截。接下來的兩個月，將決定勇士的當下與未來。他們所尋找的明星球員，是內部培養的Kuminga，還是交易市場中的外部強援？隨著交易截止日臨近，聯盟局勢將愈加明朗。Butler去向，以及勇士的決定，將成為改變本賽季格局的重要因素。