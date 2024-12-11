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國內餐飲業者御嵿國際公告11月合併營收為新台幣1.02億元，較上月大幅增加65.20%，亦較去年同期成長34.60%；累計1-11月合併營收為新台幣7.81億元，則較去年同期增加21.12%，主要在於時序進入第四季起的宴客旺季，公司旗下各餐廳會館的改裝效益顯現，帶動宴席預約訂單明顯增長。御嵿11月合併營收為新台幣1.02億元，較上月大增65.20%，且較去年同期成長34.60%，主要受惠公司旗下婚宴會館重新改裝、主廚菜色更新，以及服務優化效益逐步顯現，消費者對於公司新的產品服務相當的肯定。御嵿透露，以目前訂單來看，婚宴桌次已超過一萬桌，企業尾牙及春酒等商務聚餐的預訂桌次亦達六千桌以上，分別較去年同期預約訂單高出約3成與2成，可望推升整體營運穩步走堅。御嵿表示，隨會館品牌重塑效益逐漸發酵，公司今年除了婚宴訂單明顯增長外，亦積極拓展商用宴客、家庭聚餐、親友聯誼等多元化的宴客套裝服務，滿足消費者各種社交聚會的需求，期從原先的婚宴業者，逐步轉型為全方位的餐飲服務廠商。御嵿指出，公司目前旗下有海峽會、晶宴會館、晶粵軒、頂鮮擔仔麵等品牌宴會餐廳，可服務金字塔各層的消費族群，並依照客戶各種預算及活動需求，為客戶量身設計不同的套裝服務，拓展整體營運範疇，提升服務品質效率。御嵿進一步表示，公司今年積極與百貨商場合作，拓展旗下品牌餐廳分店，增加百貨餐飲客源，降低硬體設備成本，加速資金回收效率，公司近期更與廠商簽訂合約，規劃旗下的頂鮮海鮮餐廳，於明年下半年正式進駐大巨蛋商城，提升公司旗下餐廳的品牌廣度與銷售業績。此外，御嵿積極推動ESG計畫，領先同業導入與國際接軌的ISO 14064-1:2018組織型溫室氣體盤查，並由符合國際查證標準ISO14064-3:2019的權威第三方查證機構「立恩威國際驗證股份有限公司」(DNV)查證，是為公司在ESG永續發展上的一大突破。御嵿公司目前開始進行科學基礎減量目標倡議(SBTi)認證申請，並同時推展多元化的創意低碳餐飲方案、供應鏈淨零採購、營業場能效評估與減碳措施，將可望成為國內第一個零碳餐飲品牌集團。