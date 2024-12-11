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受惠鍋物旺季及展店效益助攻，興櫃餐飲乾杯11月自結合併營收3.51億元，年減1.87%；累計1月到11月合併營收40.83億元，年減7.42%，雙寫同期次高。展望後市，在聖誕跨年聚餐商機及新店動能帶動下，營收有望續強。乾杯集團表示，受惠入冬鍋物需求增溫，旗下鍋物品牌「黑毛屋」與「黑毛屋本家」業績同步攀升，既存店業績與去年高基期相比仍繳出成長表現，顯示了其受歡迎程度。新開的「黑毛屋」桃園台茂店、華泰名品城店完整貢獻一整個月業績，其中又以黑毛屋台茂店表現最為亮眼，業績位列黑毛屋分店業績排名第二名，推升品牌整體業績逾三成。11月下旬開幕的老乾杯台茂店延續消費熱度，首周近千位來客光臨挹注業績，共同寫下11月合併營收同期次高表現。展望12月，鍋物旺季持續發燒，同時搶攻聖誕跨年商機，乾杯指出，旗下四大燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「KANPAI CLASSIC」、「和牛47」因應聖誕跨年推出限定美饌打造節慶套餐吸客。和牛47與今年搬遷至ATT4FUN6樓的「乾杯信義ATT店」雙雙祭出觀賞台北101煙火秀方案，以及8間門店加開跨年時段力拚業績，在新店持續貢獻加持下，有望帶動營收續強。