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2024中華企業射箭聯賽頒獎典禮在台北凱撒飯店盛大舉行，愛山林射箭隊本賽季初曾滑落至第六名，但靠著全隊的韌性與堅持，在季末反超至第二，談到關鍵戰役，王正邦提到在季後挑戰賽與台中銀行的比賽中，女團因一人未到場，只能靠李安晴、張庭瑜和林嘉妤三人應戰。雖然練習時間有限，但三人表現堅定，最終拿下勝利，成功提升全隊士氣。「這場比賽是我們士氣的轉捩點，也證明了團隊的韌性。」頒獎典禮上，22歲的新北凱撒選手戴宇軒首次榮膺「箭林之王」，他今年成功取得巴黎奧運資格，雖然個人賽止步32強，但他表示：「台灣射箭正在進步，透過企業聯賽這種高強度賽事，我們可以更加磨練自己。」他為明年設定兩大目標：不僅要在企業聯賽保持優勢，更希望在世界盃賽事中奪得個人金牌。同樣首次奪得「箭林之后」的18歲風佑築是明德高中學生，她今年的表現讓人驚艷，雖未能進入巴黎奧運代表隊，但她充滿信心地說：「這是一次學習的機會，我會加強穩定性與心態，為名古屋亞運全力以赴。」