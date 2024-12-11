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▲今天白天各地氣溫舒適宜人，到了傍晚東北季風增強，北台灣會出現降雨影響至週五，週六第二波冷空氣接著南下。（圖／記者張勵德攝）

▲從明天傍晚開始東北季風增強，第一波降溫以及水氣影響北台灣，週六大陸冷氣團來襲，全台降溫有感，北台灣最低溫跌破10度，民眾外出要注意保暖。（圖/中央氣象署）

10度的低溫又要來了！中央氣象署表示，今（11）日白天氣溫舒適，不過從晚上開始東北季風增強，大台北、東北部及東部地區開始出現雨勢，氣溫也開始下降，，民眾週末出門一定要記得備好冬衣！中央氣象署表示，，降雨範圍還是以基隆北海岸、東北部有局部短暫陣雨；東部及東南部則有大台北山區有零星短暫雨，其他地區都是多雲到晴。第一波降溫氣溫部分，北部15至22度；中南部16至28度，日夜溫差大，東部19至23度。氣象署提到，下週一清晨受到清晨輻射冷卻影響，溫度也可能較低，氣象專家林得恩也在臉書專頁「林老師氣象站」貼文指出「強冷氣團南襲週六開始影響台灣，最冷不到10度！，民眾外出一定要記得注意保暖」！然而12月15日適逢「台北馬拉松」的活動，氣象署也特別提醒，至於下波冷氣團何時會來，氣象署也表示，下週後會有另一波持續影響，但強度以及具體影響時間還要再觀察。