10度的低溫又要來了！中央氣象署表示，今（11）日白天氣溫舒適，不過從晚上開始東北季風增強，大台北、東北部及東部地區開始出現雨勢，氣溫也開始下降，直到週六大陸冷氣團南下，接近強烈冷氣團等級，週日和下週一清晨全台最冷，中部以北、宜蘭低溫11至13度，空曠地區更低，部分地區體感溫度僅剩6度，民眾週末出門一定要記得備好冬衣！
把握今白天最後好天氣！東北季風、大陸冷氣團接著來
中央氣象署表示，今天天氣跟昨天類似，環境吹偏東風，白天氣溫持續回升且舒適，各地24度至26度之間，南部甚至有28度，降雨範圍還是以基隆北海岸、東北部有局部短暫陣雨；東部及東南部則有大台北山區有零星短暫雨，其他地區都是多雲到晴。
不過到了今天傍晚開始，東北季風增強，大台北地區降雨機率增加，週四、週五受到東北季風影響，迎風面地區水氣較多，基隆北海岸、東北部地區局部有較大雨勢；桃園、新竹則有零星短暫雨，其他地區為多雲。第一波降溫氣溫部分，北部15至22度；中南部16至28度，日夜溫差大，東部19至23度。
週六大陸冷氣團來襲！體感溫度僅剩6度外出注意保暖
氣象署提到，週五過後，週六緊接第二波冷空氣南下，強度直逼強烈冷氣團等級，水氣轉乾，將會一路影響到下週一清晨，預估週日清晨是最低溫的時刻，中部以北、東北部低溫12度，南部15度，空曠地區氣溫較低，體感溫度僅有6度。下週一清晨受到清晨輻射冷卻影響，溫度也可能較低，這波冷氣團要到下週一白天至下週二才會開始減弱。
氣象專家林得恩也在臉書專頁「林老師氣象站」貼文指出「強冷氣團南襲週六開始影響台灣，最冷不到10度！目前看來會先濕冷後轉乾冷，環境水氣逐日越來越少，氣溫最低會落在週日至下週一清晨，北部平地最低溫約10至12度，桃竹苗則可能有10度以下低溫，中部下探11至13度，南部13至15度，近山空曠地區還會再下降1至2度，民眾外出一定要記得注意保暖」！
然而12月15日適逢「台北馬拉松」的活動，氣象署也特別提醒，週日清晨低溫明顯，全台低溫13至15度，北部可能出現低溫11度。民眾如果要參加活動，一定要審慎評估自己的身體狀況，量力而為。至於下波冷氣團何時會來，氣象署也表示，下週後會有另一波持續影響，但強度以及具體影響時間還要再觀察。
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中央氣象署表示，今天天氣跟昨天類似，環境吹偏東風，白天氣溫持續回升且舒適，各地24度至26度之間，南部甚至有28度，降雨範圍還是以基隆北海岸、東北部有局部短暫陣雨；東部及東南部則有大台北山區有零星短暫雨，其他地區都是多雲到晴。
不過到了今天傍晚開始，東北季風增強，大台北地區降雨機率增加，週四、週五受到東北季風影響，迎風面地區水氣較多，基隆北海岸、東北部地區局部有較大雨勢；桃園、新竹則有零星短暫雨，其他地區為多雲。第一波降溫氣溫部分，北部15至22度；中南部16至28度，日夜溫差大，東部19至23度。
週六大陸冷氣團來襲！體感溫度僅剩6度外出注意保暖
氣象署提到，週五過後，週六緊接第二波冷空氣南下，強度直逼強烈冷氣團等級，水氣轉乾，將會一路影響到下週一清晨，預估週日清晨是最低溫的時刻，中部以北、東北部低溫12度，南部15度，空曠地區氣溫較低，體感溫度僅有6度。下週一清晨受到清晨輻射冷卻影響，溫度也可能較低，這波冷氣團要到下週一白天至下週二才會開始減弱。
氣象專家林得恩也在臉書專頁「林老師氣象站」貼文指出「強冷氣團南襲週六開始影響台灣，最冷不到10度！目前看來會先濕冷後轉乾冷，環境水氣逐日越來越少，氣溫最低會落在週日至下週一清晨，北部平地最低溫約10至12度，桃竹苗則可能有10度以下低溫，中部下探11至13度，南部13至15度，近山空曠地區還會再下降1至2度，民眾外出一定要記得注意保暖」！
然而12月15日適逢「台北馬拉松」的活動，氣象署也特別提醒，週日清晨低溫明顯，全台低溫13至15度，北部可能出現低溫11度。民眾如果要參加活動，一定要審慎評估自己的身體狀況，量力而為。至於下波冷氣團何時會來，氣象署也表示，下週後會有另一波持續影響，但強度以及具體影響時間還要再觀察。