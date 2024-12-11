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被認為是韓國總統尹錫悅於3日宣布戒嚴的主導者，前國防部長官金龍顯10日深夜被首爾中央地方法院批准逮捕，成為戒嚴風波以來首位因此事被法院簽發逮捕令的人員。根據《韓聯社》報導，法院負責逮捕必要性審理的法官表示，考慮到金龍顯對被指控嫌疑的辯解程度、所涉犯罪的嚴重程度，加上有毀滅證據之虞，因此做出簽發逮捕令的決定。檢方緊急戒嚴特別調查本部9日以涉嫌與總統尹錫悅合謀發動內亂為由，提請法院批捕金龍顯。金龍顯被指控涉嫌負責內亂重要任務及濫用職權妨礙行使權利罪。隨著金龍顯被批捕，最核心人物尹錫悅所面對的司法壓力將進一步增大。據了解，金龍顯在9日接受檢方調查結束後，便表明放棄接受逮捕必要性審查的意向。金龍顯於10日再度通過律師發表立場，表明將放棄批捕前審查。金龍顯表示，對於給國民造成極大的不安和不便深表歉意，稱此次事件的所有責任由他一人承擔。